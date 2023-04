La troisième dimension disponible sur le GéoPortail

Le GéoPortail du canton du Jura se dote de la troisième dimension. Il est désormais possible d’évaluer le territoire cantonal dans toutes ses dimensions grâce au nouveau modèle d’altitude constitué de plus de 11 milliards de points altimétriques. La précision est de l’ordre de 10 centimètres, explique le Canton dans un communiqué ce mardi.

Les données altimétriques existantes ont été mises à jour et améliorées alors que les nouvelles ont été fournies par Swisstopo en septembre passé. Il aura fallu ensuite cinq mois de travail pour les classifier selon la nature des objets concernés : bâtiments, végétation, ponts, collines, etc. Le nouveau GéoPortail 3D offre donc la possibilité de « naviguer » dans ces points et de mesurer ainsi des objets naturels ou des infrastructures avec précision. Ces informations seront utiles en aménagement urbain, en foresterie ou pour la protection des arbres.

Il est à noter que plusieurs fonctionnalités permettant d’apprécier les dimensions de projets de bâtiments ou d’infrastructures seront prochainement ajoutées. /comm-jad