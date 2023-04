Une exploitation agricole loue son toit à Bonfol

Beaucoup d’avantages

Pour John Moser, ce modèle présente de nombreux avantages. L’installation a coûté plus d’un million de francs, que l’agriculteur n’a pas dû financer grâce au contrat conclu avec Solarify. Le financement participatif a aussi encouragé l’exploitant à se lancer, puisque tout le monde peut devenir propriétaire d’un panneau photovoltaïque. De plus, ses infrastructures récentes sont adaptées pour accueillir cette centrale solaire. Si John Moser devait citer un inconvénient, ce serait le manque de contrôle sur cette installation dont il n’est pas propriétaire : « ça reste une installation qui n’est pas la nôtre, dont on ne maîtrise pas tout, mais ça ne me dérange pas en soi ».





Des acheteurs de toute la Suisse

Sur le projet de Bonfol, 100 acheteurs ont acquis les 1368 panneaux. Les Jurassiens avaient un droit de préemption pendant deux semaines. Une dizaine en ont fait usage. La majorité des bénéfices de cette installation sera donc redistribuée dans toute la Suisse. D’ailleurs Solarify, qui s’occupe de mettre en relation les locataires de toits et les investisseurs, a son siège dans le canton de Berne. Pour Energie du Jura, l’essentiel est d’accompagner au plus vite la transition énergétique. Alain Chappatte, porteur du projet à EDJ, précise que cette société a travaillé des années au niveau juridique pour définir des contrats « adéquats ». Le Jura se prête d’ailleurs bien à l’installation de parc solaire, puisque les infrastructures agricoles proposent de larges toitures. Solarify mène actuellement une cinquantaine de projets en Suisse dont une dizaine dans le Jura. /ncp