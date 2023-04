Des chênes tout neufs au Montchaibeux

À terme, il ne devrait rester qu’une quinzaine de chênes

Si de nombreux arbres ont été plantés mercredi matin, ils n’arriveront pas tous à maturité. « On ne connaît pas encore la qualité des chênes et au fur et à mesure, on sélectionnera les meilleures tiges qui donneront ces quinze derniers chênes » explique le garde forestier Patrick Schaffter. /tna