Le prix des pneus gonfle

Une condition, un pneu

En vue d'un choix éclairé de pneumatiques, il est primordial de déterminer ses besoins personnels, en tenant compte du type de pneu adéquat pour son véhicule et de son environnement de conduite. En effet, « les besoins diffèrent selon que l'on réside en plaine, dans le Jura ou au fond d'une vallée », relève Massimo Gonnella, porte-parole du Touring Club Suisse. Une sélection pertinente pourrait consister à opter pour trois ou quatre modèles de marques différentes, par exemple en se servant d'un comparateur, et à comparer leurs prix avant tout achat. Dans cette optique, il peut être judicieux de solliciter plusieurs devis auprès de commerçants et de garages, en tenant compte notamment des coûts de stockage, de l'élimination des pneus usagés et, surtout, du montage, qui peuvent varier considérablement d'un établissement à l'autre.