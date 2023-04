Les communes pénalisées par le retard du partage des impôts

Dans le microcosme des administrateurs communaux des finances, la réponse du Gouvernement jurassien à une question écrite de la députée suppléante Laurence Studer le mois dernier a fait grincer quelques dents. L’élue UDC s’inquiétait du retard pris par l’administration cantonale dans la redistribution des impôts aux communes et ses conséquences « dont tout le monde pâtit ». Si l’État reconnaît pleinement un retard conséquent, il affirmait que ce décalage « n’occasionne pas, à terme d’impact financier pour les communes ». Quelques lignes plus loin, il martèle encore que ces décisions de partages intercommunaux « n’ont aucun impact financier et administratif pour les communes ».