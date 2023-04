Pure Politique : notre table ronde sur le mille-feuille démocratique

Pas facile de faire aboutir un dossier ou un projet. Les autorités et les syndicats se heurtent souvent au mille-feuille politique et administratif, voire au peuple, ce qui peut freiner certaines ardeurs. Entre consultations ou autres démarches participatives, parvenir à une décision n’est pas toujours aisé. Pure Politique a organisé une table ronde ce mercredi avec Damien Chappuis (maire de Delémont), Yves Gigon (député UDC) et Didier Nicoulin (président de la Communauté de l’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs). Ils ont fait part de leur conception de la démocratie à travers leur rôle respectif dans un exécutif, un législatif et un syndicat, puis se sont exprimés sur leur pouvoir décisionnel. L’émission est à (ré)écouter ci-dessous :