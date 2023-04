Des écoliers du Noirmont dansent des « P’tits bouts d’Histoire »

Tout est parti de peinture et de règle grammaticale

Le spectacle de danse a pour thème les femmes qui ont marqué l’histoire au niveau des luttes sociales non-violentes. Il est question de figures emblématiques comme Mère Thérésa, Rosa Parks ou encore Anne Frank. « A l’origine, il y a d’un côté les discussions autour des couleurs de fille et des couleurs de garçon quand on fait de la peinture. Il y a aussi la règle grammaticale que j’apprends à mes élèves à savoir le masculin l’emporte sur le féminin, explique Olivier Bedogni. Petit à petit, ils se rendent compte que dans la vie, il y a des choses qui sont encrées et spécifiques au patriarcat », ajoute l’enseignant.

Pour les co-fondateurs de la compagnie « Rue Sirendip », le défi a été de créer une chorégraphie autour de cette thématique. Les idées des écoliers ont toutefois inspiré Prunelle Bry. « On a discuté avec les enfants pour qu’ils nous parlent des qualités détenues par ces femmes et qui les avaient marquées. Les écoliers ont beaucoup soulevé les notions de courage, d’oser, de prendre la parole. On a essayé de révéler cela dans leur danse », indique la chorégraphe. /nmy