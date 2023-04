La gourmandise de Pâques

C’est une période faste pour les amoureux du chocolat. Les fêtes de Pâques sont célébrées ces prochains jours et avec elles les traditionnels lapins de Pâques ou œufs en chocolat. A Delémont, les employés de la Petite Chocolaterie s’affairent pour proposer différents choix à leurs clients. La responsable du magasin Emmanuelle Lieber était l’invitée de La Matinale ce jeudi. Voilà trois mois que les préparatifs vont bon train dans son établissement. Selon Emmanuelle Lieber, la période de Pâques est la deuxième la plus agitée pour sa chocolaterie après Noël. En effet, le magasin delémontain peut vendre jusqu’à 250 lapins par jour et jusqu’à 5'000 pendant toute la période de Pâques. Pour préparer ses stocks, Emmanuelle Lieber se base sur ses ventes des années précédentes, tout en affirmant que « le pur chocolat peut être refondu » s’il reste des lapins non achetés sur les étagères. /mle