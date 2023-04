La surconsommation de sucre est un vrai problème

Les Suisses consomment trop de sucre ajouté et il faut agir. En moyenne, chaque Helvète avale 110 grammes de sucre ajouté chaque jour, c’est plus du double du maximum recommandé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire. À l’année, cela représente 40 kilos, contre 3 kilos il y a encore un siècle. Qu’est-ce qui a changé ? « Ce sont les habitudes », selon Elisabeth Schaffner Hennet, diététicienne et membre de DiabèteJura, ajoutant que l’accès au sucre a augmenté drastiquement et que le marketing joue un grand rôle. La campagne qui sera menée par l’association basée dans le Jura ciblera avant tout les enfants, les adolescents et leurs parents. « Les enfants s’habituent très tôt au goût du sucre », indique Elisabeth Schaffner Hennet, soulignant que la consommation de sodas est exagérée de nos jours. « Quand on boit une canette, on a vite atteint la consommation recommandée par jour », souligne la diététicienne.







Plusieurs axes de campagne

DiabèteVaud a lancé une campagne appelée « MAYbe Less Sugar ». DiabèteJura s’est associée à la démarche et se mobilisera pour aller à la rencontre de ces personnes. L’association sera à la gare de Delémont le vendredi 28 avril. Elle fera également plusieurs interventions auprès des mamans au Centre d’accueil et de formations des femmes migrantes et au Lieu d’accueil de Caritas. Par ailleurs, les médecins jurassiens seront invités à relayer le message dans leurs cabinets et l’Association Fourchette Verte se chargera de sensibiliser les responsables des restaurants labellisés. Par ailleurs, un site internet offre l’accès à plusieurs documents en lien avec cette problématique et notamment un calculateur en ligne. /mle