Le conseil d’administration de Tornos réélu

L'assemblée générale de Tornos a eu lieu mercredi 5 avril. Les actionnaires ont validé toutes les propositions du conseil d'administration. Ils ont approuvé le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels pour l'exercice 2022. Ils ont aussi validé le report à nouveau du résultat au bilan et la distribution aux actionnaires de CHF 0.30 par action prélevée sur les réserves issues d’apports de capital.





Conseil d’administration réélu

François Frôté, Michel Rollier, Walter Fust et Till Fust ont par ailleurs été réélus en tant que membres du conseil d’administration pour un mandat d’un an. De plus, les actionnaires ont confirmé François Frôté au poste de président du conseil d’administration. /comm-ami