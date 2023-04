Changement de présidence en vue à Cinéforom

Isabelle Chassot sera la prochaine présidente de Cinéforom, la fondation romande pour le cinéma. La conseillère aux Etats fribourgeoise prendra ses fonctions le 1er septembre prochain à la place du Neuchâtelois Jacques-André Maire qui occupait ce poste depuis six ans. Isabelle Chassot a été élue à l'unanimité par le conseil de fondation. « Dès les premiers échanges en amont de la constitution de la fondation, j'ai été convaincue de la grande pertinence de la mutualisation des moyens des collectivités publiques en faveur de la création audiovisuelle romande afin de permettre l'émergence d'un pôle culturel fort », indique-t-elle dans un communiqué publié mardi dernier.





Des liens forts avec la culture et le cinéma

Isabelle Chassot était conseillère d'Etat à Fribourg en charge de l’instruction publique et de la culture lors de la création de Cinéforom en 2011. En 2013, elle est nommée Directrice de l’Office fédéral de la culture et « entretient à ce titre des liens forts avec l’ensemble de la branche du cinéma », relève le communiqué. Cinéforom rend aussi hommage à Jacques-André Maire qui a accompagné la fondation « au travers de nombreux défis et bouleversements », comme l'initiative No Billag et la pandémie de Covid-19. L'ancien conseiller national est aussi parvenu à convaincre les cantons romands de s'engager à augmenter les moyens de Cinéforom pour atteindre 11 millions de francs de budget à l'horizon 2025, poursuit le communiqué. Pour rappel, la Fondation romande pour le cinéma mutualise les ressources des cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel, Jura, des villes de Lausanne et de Neuchâtel, ainsi que de la Loterie Romande en faveur de la production audiovisuelle romande. /ats-cto