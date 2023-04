Un accident qui n’a pas fait de blessé s’est produit dimanche soir vers 21h45 entre Pleigne et Lucelle. Un automobiliste a quitté la route pour une raison indéterminée dans une courbe à gauche au lieu-dit « Le Moulin ». Sa voiture a percuté une paroi rocheuse avant de terminer sa course sur le toit. La police cantonale jurassienne s’est rendue sur place et le trafic a été légèrement perturbé. /comm-fco