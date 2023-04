Un blessé léger dans un accident à Courgenay

Un accident s’est produit dimanche vers 11h50 sur le pont qui enjambe l’A16 entre Courgenay et Cornol. Une automobiliste qui a obliqué à gauche pour s’engager sur l’autoroute en direction de Porrentruy a percuté un véhicule qui roulait correctement en sens inverse. Le conducteur de la seconde voiture a été légèrement blessé et s’est rendu par ses propres moyens à l’Hôpital du Jura à Delémont pour un contrôle. La circulation a été perturbée pendant une heure et la police cantonale jurassienne s’est rendue sur place pour les besoins du constat. /comm-fco