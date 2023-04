Faut voir avec le maire – Cornol

Il est passé de l’ombre à la lumière… après plus de 40 années passées en tant que secrétaire communal, Gilles Villard a pris les commandes de la commune de Cornol en début d’année. Celui qui a été élu l’automne passé aime profiter de la nature riche qui entoure son village. Travailleur, Gilles Villard empoigne les dossiers avec passion et enthousiasme, lui qui a pour habitude de traiter les affaires communales depuis de longues décennies et qui connaît par ailleurs très bien le personnel qui l’entoure « sans qui rien ne serait possible », selon lui.





« Le maire se présente » et « j’aime ma commune »