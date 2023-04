Pas de douche obligatoire à l’école primaire

Peut-on forcer les élèves de l’école primaire à se doucher après les leçons de sport ? Une affaire a fait grand bruit récemment dans le canton de Berne. Un élu UDC a interpellé le Grand Conseil bernois après avoir appris qu’une enseignante d’une école bernoise avait forcé des élèves à se doucher nues après le sport. Une telle situation ne devrait pas pouvoir se produire dans le canton du Jura.





Douche pas obligatoire, mais recommandée

Les règles en vigueur au service de l’enseignement sont claires. Le SEN nous a précisé appliquer le règlement établi par le Plan d’études romand (PER). La douche n’est pas obligatoire après les heures de sport, elle est tout au plus vivement recommandée, notamment après les doubles leçons. Contrairement à ce qu’il s’est passé dans le canton de Berne, un enseignant jurassien ne peut donc pas forcer un ou une élève à se doucher après le sport. Le Service de l’enseignement privilégie la sensibilisation aux questions d’hygiène corporelle « dans le respect de soi et d’autrui » précise-t-il. Un constat qui s’est vérifié dans les écoles que nous avons contactées. Certaines demandent aux élèves de se laver après le sport, mais n’insistent pas si l’élève refuse. Un mot des parents ou du médecin suffit à la dispense. Le SEN indique qu’en cas de refus d’un élève, l’enseignant concerné lui proposera alors une discussion et d’éventuelles solutions, par exemple en laissant plus de temps à l’élève, en lui permettant de se doucher en maillot de bain ou encore en le laissant utiliser un autre vestiaire. /tna