Fuite de mazout à Bassecourt

Une pollution aux hydrocarbures est survenue ce mercredi aux alentours de 10h à la rue du Paddok à Bassecourt, indique la police cantonale dans un communiqué. Un chauffeur de camion affairé à remplir les cuves d’un immeuble de mazout de chauffage voyait son tuyau se sectionner à cause d'un incident. Environ 800 litres de mazout se propagèrent alors dans le gazon de la propriété.

Les professionnels du Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Delémont (CRISD) sont intervenus au moyen de huit hommes et trois véhicules, tout comme le service d’incendie et de secours (SIS) Haute-Sorne avec neuf hommes et trois véhicules aussi. Un intervenant de l’Office de l’environnement a également été dépêché sur place. La surface polluée d’environ 40m2 a été retirée sur une profondeur d’environ 30 cm. /comm-jad