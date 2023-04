Les hôtels jurassiens parés pour le Mondial U18 de hockey sur glace

Le championnat du monde U18 de hockey sur glace à Porrentruy et à Bâle : une aubaine pour l’hôtellerie jurassienne. La compétition aura lieu du 20 au 30 avril à la Raiffeisen Arena et à la patinoire St-Jacques. Dans le Jura, cinq établissements accueilleront des équipes nationales à Delémont, Saignelégier et Alle.

Dans le village ajoulot, l’Hôtel du Parc recevra la Tchéquie. L’organisation est conséquente pour répondre aux exigences de la Fédération internationale de hockey sur glace. « On reçoit un catalogue de prestations à assurer. Il faut mettre des locaux à disposition pour les soins et les massages, puis des salles de conférence pour la théorie. Mais le plus gros morceau, c’est la restauration », explique le patron de l’établissement Patrick Balmer. En effet, les hôtels devront être aux petits soins culinaires, pratiquement à toute heure. « Ce sont de gros bébés qui mangent sainement, ces hockeyeurs ! », rigole Robin Chételat, chef de projet des hôtels Mercure et Ibis à Delémont, qui accueilleront trois équipes, dont deux durant deux semaines. « On doit préparer à manger à tout moment, en fonction des entraînements et surtout des matches. Ce sera le matin, à midi, pour les quatre-heures, le soir et même plus tard ». Les hôtels de Delémont et d’Alle ont fait appel à un traiteur pour assurer ce service. Un service particulier, puisqu’il faudra calculer chaque calorie, sucre ou féculent.

Les équipes hôtelières seront pleinement mobilisées durant ce Mondial U18. Certaines seront même renforcées pour l’occasion. « Il faut compléter le personnel pour le ménage et la réception puisqu’il y a des besoins conséquents vingt-quatre heures sur vingt-quatre », précise Robin Chételat.

Les hôtels attendent enfin des retombées de cet événement sportif. « Indéniablement ! Les établissements ne reçoivent pas que les équipes, mais aussi des parents de joueurs, des médias et tous les gens qui gravitent autour de ce Mondial. C’est tout le secteur de l’hôtellerie du Jura qui va en profiter », prédit Patrick Balmer.