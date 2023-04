Le festival Tartare de miettes dévoile sa programmation

Le festival franc-montagnard Tartare de miettes revient pour une 5e édition au Cerneux-Godat. Le rendez-vous annuel de l’association taignonne promet « une programmation qui se veut ambitieuse et qui met en avant de nombreuses découvertes », dévoile le communiqué des organisateurs.

À l’image des éditions précédentes, le programme des festivités fait la part belle aux artistes suisses. Entre le groove de l’effet Philémon, le rock brut de Monument ou le rap de Nathalie Froehlich, les festivaliers sauront trouver musique à leur goût. Les deux dernières éditions se sont déroulées à guichet fermé, victimes de leur succès.

Les arts de la scène et les arts visuels seront aussi représentés pendant l’évènement. Les premiers avec le spectacle Les Claudes du Collectif Ü et les seconds avec la présence de l’artiste jurassien Julien Guélat. Il sera également possible pour les visiteurs d’imprimer des motifs sur leurs habits grâce à un atelier de sérigraphie.

Les prix des entrées et des consommations sont libres, le festival reste ainsi en accord avec la philosophie mise en place dès les premières éditions.

La billetterie ouvre le mercredi 19 avril à midi sur le site de l’association où vous trouverez également la programmation complète. /comm-jad