Un musée des beaux-arts dans le Jura ?

Le canton du Jura a besoin d’un musée consacré aux beaux-arts. C’est l’avis du député du Centre Gauthier Corbat. Il a ainsi déposé un postulat pour demander au Gouvernement d’étudier la faisabilité de la création d’un tel établissement, en collaboration avec les institutions compétentes. Une façon d’augmenter l’attractivité de la région.

« La culture et l’économie font bon ménage ». Le député du Centre avance l’argument que la culture génère en Suisse plus de 15 milliards de francs par an. Pour lui, l’absence d’un musée jurassien des beaux-arts est donc préjudiciable à notre région. Au-delà de l’aspect financier, Gauhier Corbat déplore le fait que 6'800 œuvres faisant partie de la collection cantonale dorment dans les combles de l’Hôtel des Halles à Porrentruy, sans encadrement professionnel. De plus, il ajoute qu’une partie des œuvres est parsemée dans plusieurs collections entre les musées de Delémont, de Moutier et de Porrentruy, mais qu’aucun d’eux n’a l’espace pour y accueillir la totalité. Une situation qui ne met pas du tout en avant notre richesse culturelle à en croire Gauthier Corbat. Il est donc essentiel pour lui de créer un nouvel établissement. Ce dernier servirait également de point d’ancrage entre les différentes institutions existantes. /lge