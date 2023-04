La lutte contre les pigeons se poursuit à Delémont

Ces animaux se plaisent dans les villes, car ils sont habitués aux endroits encastrés. Les descendants des pigeons urbains vivaient à l’origine sur les rochers avant d’être domestiqués dès le Néolithique, selon Patrick Sauvain. Ce dernier souligne que la mesure de lutte la plus efficace reste de ne pas nourrir les pigeons. « Plus vous donnez à manger aux pigeons, plus ils gonflent et se reproduisent », ajoute-t-il.

Le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics de la ville de Delémont nous a, par ailleurs, indiqué qu’une séance aurait lieu prochainement avec plusieurs propriétaires des endroits les plus problématiques pour voir quelles mesures il est possible de mettre en œuvre. /alr