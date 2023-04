Les Cramias sont de retour

Les Cramias ressortent du bois. Le collectif d’artistes de l’arc jurassien organise une soirée vendredi dès 18h à la Sociét’halle de Moutier. Les Cramias s’y présenteront quelques mois après avoir notamment fait vibrer le public l’an dernier au Chant du Gros ou encore à la Braderie de Moutier. Les artistes du collectif avaient – entre autres - repris le titre de Galaad « Justice » qui fait écho à la question jurassienne et en avaient fait un clip. Les Cramias sont donc de retour et ils veulent désormais s’éloigner des questions politiques pour devenir une entité « de la réunification », selon un de ses membres Fox Kijango : « Imaginons qu’un sanglier offre une bière à un bélier, nous serions certainement les plus heureux des musiciens », a-t-il souri ce jeudi dans La Matinale RFJ.

Le collectif de l’arc jurassien ne sera pas le seul à monter sur scène vendredi à Moutier. Il y aura aussi le Serge Band, ainsi que plusieurs DJs, dont DJ Hakim. L’artiste Bernie Constantin sera également de la partie. /mle