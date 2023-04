L’Armorial du Jura parmi les plus beaux livres suisses 2022

Une distinction pour l’Armorial du Jura. La publication coéditée par les Archives cantonales jurassiennes et la Société jurassienne d’émulation figure parmi les lauréats des « Plus beaux livres suisses 2022 » de l’Office fédéral de la culture. Elle a été rédigée et illustrée par Nicolas Vernot, docteur en Histoire et son graphisme a été confié à Dimitri Jeannottat, spécialisé dans les projets éditoriaux. L’Armorial présente les armoiries et blasons des familles de l’ancien Évêché de Bâle attestés avant 1815 ainsi que de nombreux renseignements socio-historiques. Ce projet a nécessité près de six ans de travail et mobilisé toutes les institutions patrimoniales du territoire de l’ancien Évêché de Bâle. Imprimé en heptachromie, c’est-à-dire à sept couleurs primaires contre quatre habituellement, l’ouvrage présente des « couleurs particulièrement vives qui mettent en valeur les dessins vectoriels réalisés par Nicolas Vernot ».

Le concours annuel des « Plus beaux livres suisses » récompense des publications pour leur réalisation matérielle et esthétique. Au sein des quelque 400 livres soumis au jury, seulement 20 ont reçu une distinction pour leur témoignage des « orientations actuelles du graphisme helvétique ».

Ces lauréats seront présentés à la Foire du livre de Leipzig fin avril et dans une exposition dédiée à Zurich dès le 22 juin. Ils partiront ensuite en tournée dans diverses institutions culturelles de Suisse et de l’étranger. /comm-jad