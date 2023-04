Que l’on soit gourmand, gourmet, amateur de viande ou végétarien, nous avons tous un autre rapport à l’assiette et à l’alimentation. Kiki Crétin a été marqué par des images d’abattages d’animaux. Dès ce jour-là, il a pris la décision de s’intéresser à l’alimentation végétarienne.

Fin gourmet et bon cuisinier, il aime préparer de bons repas, harmonieux et agrémentés de bonnes saveurs. Pour lui, la recherche du bon goût évolue de la même manière que pour la musique et le son.