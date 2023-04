Une étape franchie pour la nouvelle association de la Foire du Jura

La nouvelle organisation de la Foire du Jura se met en place. L’association qui va reprendre le flambeau à Jacques-André Roth et sa société Comptoir delémontain SA a tenu sa séance constitutive jeudi soir. Pour rappel, les cinq exposants qui la composent ont annoncé cette semaine que la manifestation aura bel et bien lieu du 20 au 28 octobre à la Halle des expositions à Delémont. Ils ont décidé de se lancer malgré les incertitudes entourant l’avenir du site. Ce dernier doit normalement être déconstruit d’ici l’échéance du droit de superficie en 2025. « Le but était de maintenir la Foire du Jura. On s’est dit qu’il était dommage de perdre cette manifestation », indique Maciel Da Silva, le président de l’association.





Une exception pour la Foire du Jura

Alors que des associations ont vu leur contrat de location de la Halle des expositions résilié il y a quelques mois, les nouveaux organisateurs de la Foire du Jura ont pu bénéficier d’une exception. « On a approché Jacques-André Roth, car il nous tenait vraiment à cœur de faire cette foire. On espère qu’on pourra encore rester un petit moment à la Halle des expositions », souligne Maciel Da Silva. Le nouveau président précise toutefois que l’association réfléchit déjà à d’autres solutions pour l’avenir.

La nouvelle équipe se dit confiante même si le nombre de visiteurs et d’exposants s’est affiché à la baisse l’année dernière pour la première édition post-Covid de la manifestation. Maciel Da Silva souligne que l’association a déjà reçu de nombreux retours positifs depuis l’annonce de la tenue de l’édition 2023 de la Foire du Jura. /alr