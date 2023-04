Début d’incendie rapidement maîtrisé à Porrentruy

Plus de peur que de mal en vieille ville de Porrentruy… Une quinzaine de pompiers sont intervenus lundi vers 13h15 à la rue Joseph-Trouillat, alors qu’un dégagement de fumée était signalé dans un appartement du premier étage d’un immeuble. Une maman et son enfant ont dû être évacués à l’aide d’un camion-échelle. Ils ne sont pas blessés. Le début du sinistre, localisé dans la cuisine, a été rapidement maîtrisé par les secours et les dégâts sont peu importants, selon la police. Une enquête a été ouverte pour en déterminer la cause. Pendant l’intervention, des déviations ont été mises en place, ce qui a provoqué de fortes perturbations du trafic dans la capitale ajoulote. /comm-mle