Rendez-vous sport : activité physique et handicap

Les bienfaits du sport ne sont plus à prouver, ainsi les activités physiques sont nombreuses pour les personnes en situation de handicap résidant dans un des foyers de la Fondation les Castors. Invités dans le cadre de notre Matinale spéciale consacrée au 50e anniversaire de la Fondation, Christelle Rothgaenger, éducatrice spécialisée au Foyer de Porrentruy et Emmanuel Willemin, nageur et compétiteur expliquent l’importance du sport.

Au Foyer Les Fontenattes, un programme hebdomadaire est mis en place avec des activités diverses comme « la marche, le vélo adapté, le tir à l’arc, le ping-pong ou la piscine », énumère Christelle Rothgaenger. Au Foyer de Porrentruy les activités se font le soir, notamment la gymnastique douce. Il existe aussi un groupe sportif avec une équipe de football, des nageurs et des skieurs alpins.





Revivez ici La Matinale spéciale consacrée aux 50 ans de la Fondation les Castors





Emmanuel Willemin est atteint de trisomie 21. Il fait partie de l’équipe de natation et participe régulièrement à des compétitions, comme les jeux nationaux à Nyon dernièrement. « J’ai participé à des compétitions et gagné des médailles », se réjouit le nageur.

En ce qui concerne l'accès aux infrastructures sportives pour les personnes en situation de handicap, Christelle Rothgaenger estime « il y a encore des efforts à faire », notamment dans les piscines. /mmi-jad