Suite et peut-être pas fin sur le parcage en vieille ville de Delémont

La question des places de parc en vieille ville de Delémont n’est peut-être pas close. Le Conseil de ville devra se prononcer sur une nouvelle intervention parlementaire en lien avec la problématique. L’UDC Dominique Baettig a déposé récemment un postulat qui fait suite au déplacement – décidé par le législatif - de quatre places de parc de quinze minutes en vieille ville l’automne dernier et au réaménagement de la place de l’Etang. L’élu UDC estime que des données précises doivent permettre aux autorités de se pencher une nouvelle fois sur le dossier. « Revoir une décision controversée en fonction d’une analyse et un bilan bien documenté de son impact n’est pas un signe de faiblesse mais de sagesse politique » : ce sont les mots choisis par Dominique Baettig dans son postulat. L’élu UDC dit comprendre le souhait des autorités de réduire la circulation et les voitures tampons en vieille ville. Il estime toutefois que c’est l’attractivité du secteur qui en pâtit. Dominique Baettig demande ainsi de « documenter scientifiquement » plusieurs aspects en vue d’éventuellement revenir sur la situation actuelle. Il souhaite notamment connaître la baisse du chiffre d’affaires subie par les commerçants et les services de la vieille ville depuis l’automne dernier. L’élu UDC réclame aussi « une documentation précise » sur les usagers qui renoncent au parc de la place de l’Etang dont il juge l’usage complexe et peu pratique. /comm-fco