Faut voir avec le maire : Develier

Démographie en hausse

Quand on lui demande si la proximité avec la capitale jurassienne fait de l’ombre à sa commune, Gabriel Chappuis répond : « Ça c’est sûr, mais nous utilisons aussi les possibilités de la ville ». Les liens entre Delémont et Develier sont d’ailleurs nombreux. « Nous terminons une interconnexion des eaux avec Delémont », explique le maire. La lutte contre les fuites dans le réseau, contre les crues et la revitalisation de ruisseaux font aussi des projets en cours à Develier. Les liens avec la capitale pourraient-ils mener à un rapprochement plus concret ? « Oui, si la population en a le désir », explique Gabriel Chappuis. Parmi les projets sur la table du maire pour cette nouvelle législature figure aussi la création d’une nouvelle crèche. « On pense à une augmentation de population entre 150 et 200 personnes à moyen terme », ajoute le maire. /mmi





« L’objectif de législature » et « La tête dans les dossiers »