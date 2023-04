La mobilisation ne faiblit pas contre le projet de géothermie profonde

Les opposants au projet de géothermie profonde, à Haute-Sorne, ne baissent pas les bras. Ils ont réuni la presse mardi pour présenter un rapport d’une trentaine de pages avec leurs principaux arguments. La démarche permet, selon l’association Citoyens responsables Jura, de compiler presque dix ans de recherches sur la question.

Le document présente huit arguments qui plaident, selon Citoyens responsables Jura, contre la réalisation du projet. Il sera publié sur le site internet de l’association. Cette dernière dit avoir réalisé ce rapport en collaboration avec des spécialistes en géologie et en hydrogéologie. Ces derniers souhaitent toutefois rester anonymes, car ils craignent pour leur emploi, a indiqué Jack Aubry, le chef de file de l’opposition. Le collectif exige l'arrêt immédiat du projet. Le document mentionne la protection des eaux souterraines, la consommation d'eau, les risques de sismicité ou encore des doutes liés au caractère durable du projet. L’association estime également que les garanties liées aux différents risques ne sont pas suffisantes et ne permettent pas de couvrir de potentielles conséquences à moyen et long terme.

Sur le plan juridique, les opposants attendent des nouvelles de la Section des permis de construire en ce qui concerne une requête tendant à constater la péremption du permis de construire délivré en mai 2015. Ils se disent prêts à saisir les plus hautes instances judiciaires s'il le faut.