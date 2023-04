Le MTZ Festival s'installe à Tavannes

Le premier MTZ Festival se tiendra derrière le manège de la société de cavalerie et pourra accueillir jusqu'à 1000 personnes par jour dans une enceinte quasi intégralement protégée par des tentes. Les sonorités électroniques seront à l'honneur le vendredi, avec des DJ du Jura bernois, de Bienne et du Jura. Samedi, c'est le style pop-rock qui tiendra le haut de l'affiche, porté notamment par les groupes jurassiens Carrousel et Silver Dust. /sgo-nme