Piano à St-Ursanne vise l’excellence pour ses vingt ans

Piano à St-Ursanne veut régaler les mélomanes les plus exigeants. Le festival international vivra cet été sa 20e édition au cloître de la collégiale. Pour cet anniversaire, quatorze concerts sont au programme du 2 au 13 août. La Nuit du concerto, quant à elle, aura lieu le 26 novembre au Théâtre du Jura, à Delémont. Le festival rassemblera 18 pianistes, 25 artistes, 1 orchestre et 32 compositeurs. « Notre choix de concerts vise l’excellence. Nous faisons tout notre possible pour assurer un événement de grande qualité avec des artistes que l’on retrouve sur les grandes scènes et dans les grandes salles », dit sans détour Vincent Baume, le directeur de Piano à St-Ursanne.

Le fil rouge cette année : affinités électives. « Ça veut dire que le festival a tout d’abord donné la priorité aux pianistes qui lui sont fidèles, certains depuis les débuts. Des pianistes qui ont des compositeurs fétiches et des morceaux avec lesquels ils entretiennent des liens particuliers, des affinités particulières », explique Vincent Baume. Le Français Cyprien Katsaris sera l’invité spécial du festival et jouera le concert d’ouverture le 2 août. Une double carte blanche a ensuite été attribuée à la Russe Rena Shereshevskaya, qui se produira le 8 août. Autre temps fort : le duo de Christiane Baume-Sanglard et Dana Ciocarlie le 10 août. La pièce centrale du récital a été commandée par le festival au compositeur français Benoît Menut, pour les 20 ans de Piano à St-Ursanne. L’œuvre intitulée Les Pierres Chantent est ainsi une création mondiale. Enfin, le pianiste d’origine vietnamienne Dang Thai Son assurera le concert de clôture le 13 août. A noter aussi la journée « Découverte jeunes artistes » le 7 août et la balade au bord du Doubs proposée par le Parc du Doubs sur inscription le 12 août (contes, repas du terroir et concert).

Depuis 20 ans, Piano à St-Ursanne s’est parfaitement installé sur la scène musicale de la région. « C’est de nombreuses rencontres et beaucoup de plaisir. Le plaisir du lieu, le plaisir d’accueillir des pianistes qui sont sans l’excellence et le plaisir de recevoir un public nombreux, qui vient parfois de loin à la ronde », conclut Vincent Baume. La programmation complète du festival est à découvrir ici. La billetterie est ouverte. /rch