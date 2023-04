Le décor est presque blanc immaculé. Chaque spectateur est invité à prendre une place en face du paradis. Sur les planches se déroule une scène insolite : Jeff, qui vient de mourir, se retrouve face à Saint-Pierre. « Deux tickets pour le paradis » de Jean-Paul Alègre est une comédie céleste que nous propose de découvrir la troupe Théât’Ross de Rossemaison, mis en scène par Nicolas Frésard.

Le gardien des clés n’est pas seul sur son nuage. Marie la mère de Dieu, Angélique la fille et Dieu lui-même sont là pour accueillir le défunt. Ce texte drôle et subtil pose un regard humain sur le ciel et le paradis et pose une question : Qu’allons-nous emporter vers l’au-delà à l’heure de notre trépas ?