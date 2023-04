La musique pour financer un voyage de fin de scolarité

Deux jeunes musiciennes unissent leurs cordes. Aude Wermeille et Valentine Adatte ont décidé d’organiser un concert dans le but de financer leurs voyages de fin de scolarité obligatoire respectifs, concert qui se tiendra le vendredi 28 avril à 19h30 à l’église St-Germain à Porrentruy. La première joue de la harpe, la deuxième de la guitare.

Au programme d’une représentation d’environ une heure : musiques de conservatoire, mais aussi musiques plus contemporaines, musiques de films, en solo et en duo.

D’où vient cette idée originale ? « Nos enseignants nous encouragent à nous remonter les manches pour gagner un peu d’argent. Beaucoup d’élèves ont fait des ventes de pâtisserie. Avec Valentine, on s’est dit que c’était une bonne idée de rassembler ce qu’on pouvait faire en matière musicale, pour organiser un concert », relate Aude Wermeille qui, tout comme sa comparse, suit des cours à l’Ecole jurassienne et conservatoire de musique.

Les deux Bruntrutaines de 15 ans se connaissent depuis l’école primaire. Si leurs chemins se sont quelque peu séparés au moment d’entrer à l’école secondaire, puisque Valentine est élève au Collège Stockmar et Aude au Collège Thurmann, il était tout naturel pour elles de jouer ensemble : « Je connais Aude depuis la 1ère année Harmos, c’est ma meilleure pote, elle habite tout près de chez moi. On a pratiquement toujours tout fait ensemble, et quand on a appris qu’on devait aller dans des collèges différents, ça a été très dur, mais on a fait avec. Du coup, on s’est dit qu’en faisant un concert ensemble, on pourrait passer un peu plus de temps ensemble », explique Valentine Adatte, qui concède que l’entreprise a été très prenante : « On ne se rendait pas forcément compte du travail qu’il y avait derrière l’organisation de ce concert. On a réussi à le mettre sur pied, et maintenant on en est très fières. »

L’originalité de leur démarche implique aussi une certaine incertitude : « On a beaucoup travaillé pour ce projet, on espère que le public sera au rendez-vous », détaille Valentine Adatte. Et Aude Wermeille, complice, de renchérir : « On compte sur le fait qu’on propose quelque chose qu’on ne voit pas souvent, on espère que ça va motiver les gens ! Tout le monde n’écoute pas de la harpe tous les jours, par exemple. »

Gageons que le public remplira le chapeau que les adolescentes lui tendront après le concert. Cela rapprochera Valentine Adatte du Lac de Constance et Aude Wermeille de St-Cergue, où elles poseront leurs bagages avec leurs camarades de module pour marquer d’une pierre blanche la fin de leur scolarité obligatoire. /tbe