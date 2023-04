Retracer l’histoire de la plus ancienne ferme conservée de la région

Depuis plus de 500 ans, elle fait partie du paysage aux Genevez. La ferme qui abrite le Musée rural jurassien a été construite en 1515. La Société d’histoire de l’art en Suisse, en collaboration avec la Fondation du Musée rural jurassien, y consacre le guide intitulé Le Musée rural jurassien aux Genevez. L’ouvrage, présenté ce mercredi dans « la belle-chambre » du bâtiment datant du 16e siècle, est agrémenté d’une cinquantaine d’illustrations anciennes et récentes. Cette maison a impressionné la co-auteure du guide. « La première fois que je l’ai vue ça a été un éblouissement par sa datation et par tous les éléments qui sont conservés », explique Isabelle Roland. L’historienne de l’art et de l’architecture ajoute que la région du Jura et du Jura bernois dispose de fermes très anciennes.