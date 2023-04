Un blessé dans un accident entre Lajoux et Saucy

Un accident de la route s’est produit mardi soir entre Lajoux et Saulcy. Peu avant 22h, un automobiliste, qui circulait en direction du district de Delémont, a perdu la maitrise de son véhicule après avoir roulé sur une bande herbeuse. Sa voiture a ensuite percuté un arbre avant de terminer sa course dans un champ environ 15 mètres en contrebas. Le conducteur blessé a été pris en charge par une ambulance puis par la Rega, selon le communiqué de la police cantonale. Des pompiers du SIS La Courtine et du centre de renfort de Tramelan ont été mobilisés à titre préventif afin d’éviter tout risque de fuite d’hydrocarbure. Le véhicule accidenté a été récupéré à l’aide d’un camion-grue. La circulation a été perturbée pendant environ deux heures. /comm-nmy