Un nouveau défi pour Mathys Douma

Mathys Douma est en lice pour un nouvelle distinction au niveau suisse. Le lycéen jurassien âgé de 16 ans prend part à la finale du Concours national de Science et jeunesse. La manifestation se déroule de jeudi à samedi à l’Université de St-Gall. Elle réunit 137 jeunes issus de tout le pays. Mathys Douma a réussi à se qualifier parmi les 27 élèves de Suisse romande qui ont été retenus. Le jeune homme de Courroux a déjà obtenu de nombreuses récompenses lors de concours nationaux en mathématique et en philosophie. Il présentera à St-Gall un projet intitulé « Allusions aux Illusions, confusion à profusion ! ». Son travail s’articule autour d’une première partie scientifique et d’un second volet philosophique. « J’ai d’abord étudié comment on perçoit des illusions biologiquement parlant ainsi que les différents types d’illusions et, dans la partie philo, j’ai essayé de redéfinir la notion de réalité », indique Mathys Douma. Le jeune homme livre sa conclusion en ces termes : « On perçoit tous des illusions au quotidien, on a tous des visions différentes de la réalité et il ne faut pas prendre ses vérités ou ses perceptions pour la seule vérité ». Mathys Douma a pu bénéficier de l’appui d’un expert - en l’occurrence un étudiant à l’Université de Fribourg qui est spécialisé en philosophie de la perception - pour réaliser son projet.