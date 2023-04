Du vin de Vermes en plus grande quantité

Le paysage pourrait évoluer sur les hauteurs de Vermes. Le vigneron du village Thomas Dennert envisage d’agrandir son domaine d’un hectare pour le faire passer à environ 2,5 hectares. Son projet, estimé à 250'000 francs, a été déposé publiquement, selon une annonce parue ce jeudi dans le Journal officiel. Thomas Dennert a pour ambition à terme de faire passer sa production de 8'000 à 15'000 bouteilles lors des bonnes années : « Il y a de la demande et je ne peux parfois pas la satisfaire, car je n’ai pas le stock nécessaire actuellement », peste le propriétaire du domaine du « Clos de la Rocaille » dont l’inauguration a eu lieu il y a une dizaine d’années à Vermes. Aujourd’hui, il a sa clientèle fidèle qu’elle soit privée ou issue de restaurants et de commerces. Avec l’agrandissement de son domaine, le vigneron aux origines bâloises veut aussi diversifier son offre et proposer des vins « plus neutres », notamment un vin rouge de type italien. /mle