Les Franches-Montagnes sur grand écran

Les Franches-Montagnes comme décor d’un long-métrage. Le film « Jill » est sorti cette semaine sur le grand écran. Il a été réalisé par l’Américano-Suisse Steven Hayes. Il avait été tourné il y a cinq ans aux Genevez et sur les bords de l’Etang de la Gruère. Le film raconte l’histoire d’une famille américaine qui s’est retirée dans un endroit calme de l’Etat du Montana sur fond de conspirationnisme à la fin des années 70. Un grand décor avait notamment été créé sous la forme d’une maison en bois dans un pâturage boisé des Genevez.





Aucun regret

Après avoir visionné le long-métrage, le producteur Christof Neracher ne regrette pas du tout sa venue dans le Jura : « Cela correspond pleinement à nos attentes », déclare-t-il, en soulignant que la ressemblance est grande avec l’Etat américain du Montana dans lequel se déroule le film. Selon lui, les Jurassiens reconnaîtront leurs paysages grâce aux prairies boisées si typiques des Franches-Montagnes. Et puis, Christof Neracher n’oublie pas « et n’oubliera jamais » l’accueil que les Taignons ont réservé à toute l’équipe du film « Jill ». Les acteurs, le réalisateur, le producteur et tous les techniciens ont passé deux mois dans notre région. Ils saluent l’accueil qui leur a été réservé et les « nombreux services demandés » qui leur ont été rendus. D’ailleurs, Christof Neracher souligne que le Jura est « une terre propice » pour le cinéma grâce à ses paysages uniques et qu’il le dit quand il en a l’occasion à différents producteurs et réalisateurs… pas impossible donc que les villages taignons reçoivent prochainement différents acteurs du 7e art. /mle