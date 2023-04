Projet de zone à 30 km/h généralisée à Saulcy

Une zone à 30 km/h généralisée dans les rues de Saulcy. L’idée n’est pas nouvelle, mais elle refait surface. Elle sera proposée aux citoyens lors de la prochaine assemblée communale, le 22 mai prochain. Elle ne concerne pas la route cantonale qui traverse la localité.

Le maire, Christophe Wermeille, rappelle qu’une démarche similaire avait déjà été engagée par le passé. En 2010, après le recours de six habitants, le Tribunal de première instance avait estimé que les conditions pour une telle limitation de vitesse n’étaient pas réunies.





Procédure simplifiée

Treize ans plus tard, ce sont principalement les parents domiciliés à Saulcy qui reviennent à la charge. Ils ont demandé l’instauration d’une zone à 30 km/h généralisée lors des dernières assemblées communales. Il faut dire qu’en quelques années, le nombre d’enfants en âge de scolarité a doublé dans la localité ; on en compte aujourd’hui une quarantaine.

Et entretemps, la procédure d’instauration de zones à 30 km/h a été grandement facilitée. La Confédération a renoncé à exiger une expertise avant leur aménagement ; depuis le 1er janvier dernier, plus besoin de justifier la mesure par un danger particulier, des atteintes à l’environnement ou une nécessité de fluidifier la circulation : la volonté d’améliorer la qualité de vie est désormais une motivation suffisante. Plus besoin, non plus, de quantifier le trafic, de relever les vitesses ni de vérifier l’efficacité de la mesure après une année. La zone à 30 doit simplement faire l'objet d'une décision et d'une publication. /lad