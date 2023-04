Un projet de rénovation pour l’école primaire de St-Ursanne

L’école primaire de St-Ursanne a besoin d’un coup de jeune. La commune de Clos du Doubs lance un appel d’offres aux architectes pour la rénovation du bâtiment sexagénaire. Celui-ci est paru dans le Journal officiel ce jeudi. L’établissement accueille quelque 85 élèves sur deux étages. L’avant-projet pour ce chantier est devisé à 4,5 millions de francs.

Les travaux concernent l’intérieur et l’extérieur de l’école primaire de St-Ursanne. Les salles seront, notamment, réaménagées et repeintes. Les installations électriques, la ventilation et le chauffage seront changés. Une annexe verra le jour entre les deux cages d’escaliers, afin de faire une nouvelle classe à l’étage et un vestiaire au rez-de-chaussée. Un ascenseur sera intégré. Pour l’enveloppe extérieure, l’isolation sera améliorée avec des travaux sur la façade et des changements de fenêtres. Les aménagements autour du bâtiment seront aussi renouvelés.

Suite à cet appel d’offres, les autorités de Clos du Doubs comptent faire une demande de crédit d’architecte cet été à l’assemblée communale, avant de solliciter un crédit de construction le printemps prochain. Les travaux pourraient débuter après les vacances d’automne 2024. Les élèves devraient alors suivre les cours dans des containers provisoires durant plusieurs mois. /emu