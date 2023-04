La Braderie prévôtoise à l’italienne

Andiamo ! Moutier prendra des airs d’Italie cet été. La 27e Braderie prévôtoise se tiendra du 25 au 27 août et le pays transalpin sera l’invité d’honneur. Au programme, les visiteurs pourront retrouver de nombreuses traditions : les ginguettes, qui seront au nombre de 26, les forains, des concerts chaque soir et le cortège des enfants des écoles primaires et enfantines de Moutier et environs le dimanche. « Du traditionnel avec des idées italiennes », clame Jacques Stalder, le directeur de la Braderie prévôtoise. Les trois groupes qui fouleront la scène interprèteront des chansons en italien. Pour Jacques Stalder, la tête d'affiche de cette édition sera le groupe Tribute de Zucchero. Lors du cortège, les élèves seront accompagnés de différents véhicules : Ferrari, Lamborghini, Vespa et voitures anciennes italiennes se joindront aux enfants. De plus, devant l’Hôtel de Ville prendront place un Villagio et un Mercato. Dans des petites maisonnettes, explique Jacques Stalder, des Italiens de la région ou arrivés directement du pays, présenteront des spécialités de chez eux.