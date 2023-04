La contribution salariale temporaire vaut mieux que la semaine de congé non payée

Un changement majeur ressort de l’examen du Plan équilibre 22-26 après son passage en revue par la Commission de gestion et des finances du Parlement jurassien. La CGF et le Gouvernement ont décidé d’abandonner la mise en place d’une semaine de congé supplémentaire non payée. La mesure est remplacée par une contribution temporaire, soit une baisse, de 1,9% des salaires du personnel de l’administration, des enseignants et des membres du Gouvernement pendant trois ans. La mesure doit entrer en vigueur en 2024. Une minorité de la commission souhaite une réduction de 1% pour les salaires bruts jusqu'à 70'000 francs et de 2% pour les rémunérations supérieures.



« On aurait préféré qu’il n’y ait rien », reconnaît Rémy Meury, secrétaire général du Syndicat des enseignants jurassiens et président de la Coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne. Il indique toutefois que « le frein à l’endettement impose de trouver des solutions à court terme », alors que les finances cantonales connaissent une situation délicate et estime que c’est la « moins mauvaise » solution qui a été retenue. Rémy Meury précise aussi que la semaine de congé supplémentaire non payée était prévue pour être pérenne, alors que la contribution salariale est limitée dans le temps. Il admet que la mesure représente « un coup sur le pouvoir d’achat » des employés de l’Etat. Il rappelle toutefois que le Plan équilibre 22-26 touche toute une série d’institutions et de prestations. « Il a été dit d’une manière assez claire qu’il serait mal vu si la fonction publique ne faisait pas un effort », conclut Rémy Meury.