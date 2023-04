On la déguste dans une chope, un bock, une canette, un demi…tout ce qui peut contenir une bière. Si cette boisson est l’une des plus anciennes créée dans l’antiquité par l’homme, elle est toujours dans le coup et s’apprécie grâce à son histoire et sa diversité.

Ben Bost, brasseur artisanal à Courroux nous accorde un petit moment savoureux pour évoquer ce que la bière peut dévoiler.