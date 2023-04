Marathon de contes au château de Delémont

Des contes en cascade. L’Association des conteuses et conteurs du Jura organise samedi 29 avril une journée entière de contes, baptisée « Château raconte – côté jardin ». La manifestation aura lieu dans les jardins du château de Delémont. Petits et grands pourront venir y écouter une quinzaine de conteuses et conteurs se relayer, par paires, toutes les demi-heures entre 10h et 20h, avant que la journée ne soit clôturée par un « feu d’artifices de contes » qui ne devrait pas sentir la poudre, mais bien la passion pour le merveilleux. La librairie Page d’Encre tiendra un stand sur place, où la roulotte-buvette Apéroule permettra de se désaltérer.

Il s’agit du 5e marathon de ce type mis sur pied par L’Association des conteuses et conteurs du Jura. Après une première édition en 2019 dans la cour du même château de Delémont, des passages en Ajoie, dans les Franches-Montagnes et à Moutier, le festival fait son retour en terres vadaises, encore une fois en extérieur. « On avait envie d’aller en plein air, là où le public se trouve, parce que parfois, certaines personnes ont du mal à venir dans une salle. L’idée est vraiment d’ouvrir le conte à tout le monde », explique Valérie Fleury Wüthrich, membre de l’Association des conteuses et conteurs du Jura.