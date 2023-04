Deux heures pour se mettre dans la peau d’un créateur de bijoux

Une dizaine de personnes ont pu s’essayer au métier de designer et de créateur de bijoux samedi à Delémont. Le groupe participait à un atelier mis sur pied par l’artiste Denis Tcheskiss pour présenter sa profession d’origine. Le cours était proposé dans le cadre de l’exposition du Musée jurassien d’art et d’histoire et de la FARB autour de la création jurassienne de bijoux. Durant deux heures, les participants ont réalisé leur propre bijou, principalement des bagues, à l’aide de pâtes à modeler de différentes couleurs. Nous avons pu assister à la dernière demi-heure de l’atelier, juste avant la cuisson des créations. Reportage :