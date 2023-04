Week-end de fous rires à Lajoux

La première édition de Rires sur Lajoux est un succès. Ce nouveau festival d’humour sur deux jours se tient à guichets fermés (600 spectateurs) dans la Maison des Œuvres du village franc-montagnard. Les organisateurs ont ainsi réussi leur pari en lançant un nouveau festival du genre, ce que la région ne comptait plus depuis quelques années. Ils ont déjà confirmé la tenue d’une 2e édition l’an prochain (19-20 avril).

Cinq artistes étaient programmés entre vendredi et samedi à Lajoux. Parmi eux, Les Jumeaux, deux trentenaires de Lille. Steeven et Christopher sont monozygotes et particulièrement doués pour faire mal aux zygomatiques. Révélés au grand public il y a une bonne décennie dans une émission de Laurent Ruquier et habitués du festival d’Avignon, ils ont présenté à Lajoux leur 6e spectacle Bonjour, Au revoir, s’il vous plait, merci. Les Jumeaux ont pour méthode d’écrire et mettre en scène leurs spectacles, et font de leur gémellité un atout. « On se connaît par cœur puisqu’on se connaissait avant de naître », revendiquent les Lillois. « On sait anticiper l’attente de l’autre, on a le même mode de vie, on tombe facilement d’accord et on a une complicité naturelle que d’autres duos doivent davantage travailler ». /clo