Les Globifiques : des livres pour apprendre sans en avoir l’air

Irène ADN, Noé Neurone, Léon Photon et Dido H 2 O sont les quatre héros d’une collection de livres pour enfants visant à initier les plus jeunes aux sciences tout en les divertissant. Les aventures extraordinaires des Globifiques, les globe-trotteurs scientifiques sont nées de l’imagination d’un couple de Jurassiens, établi à Neuchâtel. Quand Géraldine et Aurélien Schaller ont cherché pour leurs enfants de la littérature scientifique et ludique, ils n’ont pas vraiment trouvé leur bonheur. Ils ont donc décidé de créer leur propre collection.