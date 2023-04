Un nouveau soutien pour les start-up qui participent à un salon professionnel

La promotion économique du canton du Jura se réinvente face à la suppression des stands communs sur les salons professionnels. Une nouvelle forme de soutien financier sera désormais accordée, sous certaines conditions, aux start-ups qui en font la demande. Ces jeunes sociétés pourront bénéficier d’une participation pour un stand individuel. Selon le délégué à la promotion économique, la mesure fait notamment suite à des sollicitations de plusieurs entreprises qui regrettaient la fin des stands communs. « Quand on se lance, on peut dire que chaque franc compte. L’idée est de les soutenir dans leurs premières années et leurs premières démarches professionnelles », explique Lionel Socchi.





Une aide prélevée dans le budget ordinaire

Pour bénéficier de cette nouvelle aide, les start-up ne devront pas être dotées de plus de 20 équivalents plein-temps (EPT). Elles pourront, par ailleurs, uniquement être aidées pour leurs deux premières participations à un salon. Au niveau financier, ce soutien sera prélevé dans le budget ordinaire de la promotion économique. « On ne s’attend pas à une avalanche de demandes vu les conditions posées. On va l’intégrer dans les mesures dédiées aux entreprises », souligne le responsable. Lionel Socchi estime que la location d’un stand de 9m2 revient à environ 5'000 à 6'000 francs. L’idée est que l’État prenne la moitié de cette somme à sa charge.

Pour rappel, le Parlement a validé l’an dernier, par mesure d’économie, la suppression des stands communs qui réunissaient plusieurs dizaines d’entreprises, par exemple au salon de la haute précision EPHJ à Genève. /alr