La Combe-Fabet entame sa mue

C’était en juin 2021. Un terrible orage survenu du côté de Moron dévastait le sentier pédestre de la Combe-Fabet, à Perrefitte. Deux ans plus tard, les travaux de réhabilitation de ce parcours idyllique ont enfin commencé. Ils sont menés par des spécialistes et des bénévoles de Berne Rando. Le chef d’arrondissement Berne Nord se souvient de l’importance des dégâts occasionnés par les intempéries. Un véritable crève-cœur. « Les rochers sont à nus, blancs. On ne reconnaît rien », souligne Marc-André Sprunger. Surtout, le site est devenu quasi impraticable, d’où sa fermeture. A la question de savoir pourquoi avoir attendu deux ans pour intervenir, le responsable rappelle que le processus est long. « Il faut encaisser le coup, puis planifier, réfléchir à ce que l’on veut faire, comment, pour quel montant. La commune est aussi associée aux discussions en tant que responsable de l’entretien de ses chemins pédestres », détaille-t-il.