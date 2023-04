Pas de plan d’actions pour augmenter la population jurassienne

Le canton du Jura doit séduire pour attirer de nouveaux habitants, mais sans plan d’actions spécifique. Le Parlement jurassien a refusé ce mercredi par 32 voix contre 24 et 3 abstentions une motion du député suppléant PCSI Thomas Schaffter, intitulée « Pour la mise en place d’un plan d’actions visant le développement démographique du canton du Jura ». Selon l’élu de Porrentruy, la stagnation de la population dans le canton « plonge le Jura dans une situation délicate » et lui faire « perdre d’importants montants » de la péréquation financière fédérale.

Pour y remédier, Thomas Schaffter proposait la création un plan d’actions afin de mobiliser les services de l’Etat ainsi que des acteurs privés pour mettre en avant la qualité de vie dans le canton et attirer de nouveaux habitants et entreprises. Si le Gouvernement a reconnu le problème démographique pointé par le député, il manque de moyens pour accompagner ce plan d’une stratégie de marketing territorial. Vu les « ressources limitées de l’Etat jurassien » et la priorité mise sur l’accueil de Moutier et la modernisation de l’Etat, ce n’est pas le « moment opportun » pour un tel plan, a souligné le ministre Jacques Gerber. Le Gouvernement proposait donc à Thomas Schaffter de transformer sa motion en postulat, ce qu’a refusé l’élu. /gtr